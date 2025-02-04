Многодетный россиянин заставлял своих детей обворовывать чужие дома

Многодетный отец заставлял своих маленьких детей совершать кражи, сообщает УМВД России по Ульяновской области.

По информации ведомства, 33-летний житель Майнского района совершил две кражи из частных домов в селе Стоговка Кузоватовского района. Безработный мужчина, уже имевший судимости, брал с собой троих детей.

Несовершеннолетние приехали вместе с ним на автомобиле в соседний район, где нашли два пустующих дома. Они разбили стекла в окнах и похитили оттуда пуховые постельные принадлежности, которые их отец позже продал третьим лицам.

Мужчине предъявили обвинения в краже, грабеже и вовлечении детей в совершение преступлений. Уголовное дело уже передано в суд. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Ранее мужчина избивал жену и двух маленьких детей, заставляя их просить милостыню.