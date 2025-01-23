Мужчина выстрелил в сотрудника кафе из-за холодной картошки фри

В американском ресторане быстрого питания произошла перестрелка из-за холодной картошки фри, пишет Law&Crime.

Все произошло 6 января в ресторане Wendy's в Луисвилле, штат Кентукки. Поздним вечером 25-летний Монджа Д. Джеймс-Вутен пришел туда с двумя друзьями и сделал заказ. Затем он попробовал картошку фри, которая показалась ему недостаточно горячей. Разъяренный молодой человек столкнулся с сотрудником общепита и выстрелил в него, но тот тоже достал пистолет и открыл ответный огонь.

Гость произвел еще несколько выстрелов, одна из пуль попала работнику заведения в ягодицу, позднее пулевые отверстия были обнаружены в окнах ресторана. Стрелок и его спутники скрылись до прибытия полиции, но инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Пострадавшего госпитализировали, а подозреваемого задержали после того, как его подруга обратилась в полицию, заявив, что тоже была ранена во время перестрелки. В ожидании суда мужчина находится в местном исправительном учреждении под залогом в $50 тыс.

Ранее сообщалось, что ресторан заплатит $2,8 млн женщине, получившей ожоги из-за горячего соуса.