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РПН не нашел в образцах рыбы из Черного моря несоответствий гигиеническим нормам

Роспотребнадзор не выявил в образцах рыбы из Черного моря несоответствий нормам
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Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Специалисты Роспотребнадзора провели свыше 1000 исследований рыбной продукции из Черного моря и не обнаружили нарушений гигиенических норм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Контроль безопасности рыбной продукции, выловленной в Черном море, продолжается. Проведено более 1000 исследований, и несоответствий гигиеническим требованиям не выявлено», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что специалисты Роспотребнадзора осуществляют ежедневный лабораторный мониторинг в районах, затронутых разливом нефтепродуктов в Краснодарском крае и Республике Крым.

С начала проведения работ было выполнено более 2200 анализов воды из источников питьевого водоснабжения и распределительных сетей, свыше 6300 исследований атмосферного воздуха, 950 анализов морской воды и около 2700 анализов почвы.

«На данный момент превышений норм не зафиксировано, за исключением случаев с нефтепродуктами в морской воде и прибрежном песке», — добавили в ведомстве.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море и Азовское моря.

Ранее повторные выбросы мазута были обнаружены в Мостовском районе Кубани.

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