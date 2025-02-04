В Архангельске четыре человека попали в больницу после взрыва газового баллона в техникуме

В техникуме Архангельска в учебной мастерской взорвался газовый баллон

В архангельском техникуме произошел взрыв. Об этом сообщает «Регион29» со ссылкой на правительство Архангельской области.

Инцидент произошел в учебных мастерских ГАПОУ «Архангельский техникум водных магистралей имени С.Н. Орешков, там взорвался газовый баллон.

По данным минздрава региона, всего пострадали четыре человека, среди них один преподаватель. Приехавшие на место медики госпитализировали всех четверых, сейчас им оказывают всю необходимую помощь.

«Для уточнения обстоятельств происшествия на место выехал представитель министерства образования Архангельской области. На месте происшествия работают оперативные службы», – сообщается в публикации.

Прокуратура региона организовала проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего. Специалисты обратят внимание, в том числе, и на обеспечение безопасности студентов во время образовательного процесса.

Ранее в Москве в кабине грузовика взорвался газовый баллон.