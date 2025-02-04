Врач перечислил продукты, снижающие риск развития рака

Существует целый ряд продуктов, обладающих противораковыми свойствами за счет содержащихся в них микроэлементов. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-онколог, хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Руслан Басанов.

«К ним относятся овощи семейства крестоцветных, в частности брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста. Они содержат вещества, такие как сульфорафан, который обладает противораковыми свойствами», — рассказал специалист.

На втором месте — томаты. Они богаты ликопином — мощным антиоксидантом, защищающим клетки от повреждений, продолжил он.

Также врач посоветовал употреблять чеснок и лук, поскольку они содержат аллицин, обладающий антибактериальными и антиоксидантными свойствами.

Что касается напитков, стоит употреблять зеленый чай. Он содержит катехины, которые помогают бороться с окислительными повреждениями клеток, заключил Басанов.

Недавно ученые выяснили, что при переваривании клетчатки (растительных волокон) в кишечнике вырабатываются короткоцепочечные жирные кислоты. Они не только служат источником энергии, но и могут напрямую влиять на функцию генов, укрепляя защиту организма от рака.

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