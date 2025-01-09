Ученые выяснили, как пища меняет работу генов человека

Ученые из Стэнфордской медицинской школы установили, что при переваривании клетчатки (растительных волокон) в кишечнике вырабатываются короткоцепочечные жирные кислоты, которые не только служат источником энергии, но и могут напрямую влиять на функцию генов, укрепляя защиту организма от рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Ученые исследовали, как кислоты пропионат и бутират изменяют экспрессию генов в различных контекстах: в здоровых клетках человека, обработанных и необработанных клетках рака толстой кишки, а также в кишечнике мышей.

Результаты показали, что эти соединения вызывают эпигенетические изменения в определенных генах, регулирующих пролиферацию, дифференциацию клеток и апоптоз — процессы, важные для контроля неконтролируемого роста клеток, лежащего в основе рака.

«Мы обнаружили прямую связь между употреблением клетчатки и модуляцией функции генов, что оказывает противораковое действие. Это, вероятно, глобальный механизм, так как короткоцепочечные жирные кислоты могут распространяться по всему организму», — отметил профессор Майкл Снайдер из Стэнфордского университета.

Он добавил, что современные диеты часто предполагают потребление малого количества клетчатки, что ограничивает выработку этих полезных веществ микробиомом, отрицательно влияя на здоровье.

Ранее изменения клеток человеческого мозга озадачили ученых.