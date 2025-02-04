Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попала эвакуация Армена Саркисяна из-за слежки за день до взрыва

В Москве на видео попало, как Саркисяна за день до взрыва спасали от слежки

В Москве 2 февраля за день до убийства главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна в ЖК «Алые паруса» его спешно вывозили из бани «Вешки». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«В этот день охрана заметила двух подозрительных людей на стареньком неприметном авто. Предположительно, они следили за основателем батальона «Арбат». После этого Саркисяна решили быстро увезти», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела, как Саркисян садится в автомобиль и уезжает. При этом на кадрах видно, что его сопровождали несколько человек, которые передвигались на двух автомобилях. Также за ними уехал белый Mercedes с другом Саркисяна, который решил тоже покинуть банный комплекс после сообщения о возможной слежке.

Баню «Вешки» в Москве Армен Саркисян посещал несколько лет каждое воскресенье, и об этом многие знали. Позже глава Федерации бокса ДНР сообщил своим друзьям, что знает, кто за ним следит, и сам с этим разберется.

Ранее сообщалось, что за Арменом Саркисяном могли следить долгое время.

Все новости на тему:
Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами