На видео попала эвакуация Армена Саркисяна из-за слежки за день до взрыва

В Москве на видео попало, как Саркисяна за день до взрыва спасали от слежки

В Москве 2 февраля за день до убийства главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна в ЖК «Алые паруса» его спешно вывозили из бани «Вешки». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«В этот день охрана заметила двух подозрительных людей на стареньком неприметном авто. Предположительно, они следили за основателем батальона «Арбат». После этого Саркисяна решили быстро увезти», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела, как Саркисян садится в автомобиль и уезжает. При этом на кадрах видно, что его сопровождали несколько человек, которые передвигались на двух автомобилях. Также за ними уехал белый Mercedes с другом Саркисяна, который решил тоже покинуть банный комплекс после сообщения о возможной слежке.

Баню «Вешки» в Москве Армен Саркисян посещал несколько лет каждое воскресенье, и об этом многие знали. Позже глава Федерации бокса ДНР сообщил своим друзьям, что знает, кто за ним следит, и сам с этим разберется.

Ранее сообщалось, что за Арменом Саркисяном могли следить долгое время.