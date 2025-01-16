Россиянам рассказали о деятельности подпольных врачей в стране

В России фиксируется деятельность подпольных медицинских специалистов, которые оказывают услуги косметологии и пластической хирургии без лицензии и должной квалификации в своих квартирах. Об этом сообщает проект «SHOT проверка».

Журналисты проекта установили, что такие врачи предлагают выполнять различные процедуры, в том числе по увеличению половых органов, на дому. Один из них — «доктор» Данил Анисимов, который устраивает приемы в съемной квартире. По данным «SHOT проверки», вместо лицензии и квалификации он показал только снимки дипломов на смартфоне.

Уролог, андролог, хирург сети МЦ YourMed Назир Сархадов подчеркнул, что проводить подобные операции могут только квалифицированные специалисты с помощью сертифицированных препаратов и в стерильных условиях.

«Проводить такое в домашних условиях невозможно — действия могут привести к развитию воспалений и нарушениям в работе полового органа», — подчеркнул эксперт.

Исследование «НИЖФАРМ», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что доверие россиян к официальной медицине и врачам уверенно растет. По результатам исследования, лидерами по доверию со стороны россиян стали врачи общей практики. В вопросах здоровья им доверяют 86% респондентов.

Ранее сообщалось, что в России появились новые премии для медиков.