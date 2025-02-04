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112 сообщил о убийце-смертнике, взорвавшем Саркисяна в ЖК «Алые паруса»

112: взрыв в ЖК «Алые паруса» мог устроить смертник из Армении
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Вторым погибшим в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве мужчиной оказался убийца-смертник, который взорвал основателя добровольческого батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, эпицентр взрыва, в результате которого в последствии скончался Армен Саркисян, находился на теле погибшего. Предварительно установлено, что это была мина МОН-50, которую злоумышленник привел в действие, как только глава федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) вышел из лифта.

По предварительным данным, подрывник — ранее судимый гражданин Армении. В настоящее время, по информации 112, рассматриваются две основных версии – украинский след и передел рынка табачной продукции, так как Саркисян был одним из крупнейших в РФ поставщиков табака из-за рубежа.

Взрыв в фойе первого этажа дома ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сообщалось о пяти потерпевших: консьерже и жильцах дома. Источник Telegram-канала SHOT сообщал, что взрывное устройство было заложено под потолком. Целью преступников был глава Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Известно, что в подготовке убийства основателя батальона «Арбат» участвовали несколько человек.

Ранее житель московского ЖК «Алые паруса» оценил работу охраны комплекса.

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