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Экс-глава красноярского ФМБА, пытавшийся покончить с собой, отправлен в СИЗО

Экс-глава красноярского ФМБА Борис Баранкин отправлен в СИЗО
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ФМБА России

Центральный районный суд Красноярска арестовал по делу о взятках бывшего генерального директора красноярского центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Бориса Баранкина. Об этом сообщает региональный главком Следственного комитета, передает РИА Новости.

Отмечается, что чиновник обвиняется в получении взяток в сумме более 16,5 млн рублей за содействие в заключении контрактов на поставку изделий медицинского назначения для нужд учреждения.

Баранкин арестован до 18 марта 2025 года.

В пресс-службе главка уточнили, что состояние здоровья Баранкина позволяет ему находится в СИЗО.

Баранкин проходит подозреваемым по двум уголовным делам о мошенничестве при закупке лекарств и взяточничестве. По версии следователей, в 2017 году он договорился с директором коммерческой компании заключить контракты на поставку медицинских изделий до 2022 года. За это время заключили 85 контрактов с поставщиком. По данным СК, сам Баранкин получил от руководителя коммерческой организации 16,5 млн рублей.

Чиновника задержали 14 января и поместили в изолятор временного содержания. На следующий день адвокаты сообщили, что Баранкин попытался покончить с собой, но ему успели вызвать скорую помощь.

Ранее в Госдуме попросили проверить Анатолия Чубайса на предмет совершения преступлений.

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