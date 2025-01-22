Семья экс-главы Сибирского центра ФМБА отрицает его попытку покончить с собой после ареста

Арестованный бывший глава Сибирского научно-клинического центра ФМБА Борис Баранкин пытался покончить с собой, но его родственники отрицают попытку суицида. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жена экс-главы центра рассказала каналу, что 14 января его задержали по подозрению в получении взятки и поместили в изолятор временного содержания. На следующий день адвокаты сообщили, что Баранкин попытался покончить с собой, но ему успели вызвать скорую помощь.

«На тот момент Борис находился в коме, в крайне тяжелом состоянии. Его подключили к ИВЛ», — рассказала жена Баранкина.

16 января мужчина пришел в себя, в палате реанимации провели выездное заседание. Во время судебного процесса Баранкин впал в кому повторно, после чего ему сделали операцию — у мужчины было внутреннее кровотечение.

Через несколько дней родственникам разрешили прийти к Баранкину. Они утверждают, что на теле мужчины появились гематомы, которые «явно остались после побоев». Сам Баранкин рассказал жене, что суицида не совершал. Он отметил, что когда был в изоляторе, ему постучали в дверь. Он подошел, чтобы открыть, а «дальше у него случился провал в памяти». По словам семьи чиновника, он помнит только факт боли.

Сейчас проводится проверка по делу о попытке суицида, в палате у Баранкина постоянно дежурят сотрудники ФСБ.

Баранкин проходит подозреваемым по двум уголовным делам о мошенничестве при закупке лекарств и взяточничестве. По версии следователей, в 2017 году он договорился с директором коммерческой компании заключить контракты на поставку медицинских изделий до 2022 года. За это время заключили 85 контрактов с поставщиком. По данным СК, сам Баранкин получил от руководителя коммерческой организации 16,5 млн рублей.

Ранее в Москве суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам «Нэклис-Банка» по делу о мошенничестве.