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Россиянам рассказали, можно ли пить воду из крана и дачных скважин

Онищенко: в московских квартирах вода из крана соответствует ГОСТу

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Depositphotos

Чаще всего вода из крана в квартирах безопасна и ее можно спокойно пить. Так, в московских квартирах она соответствует всем требованиям ГОСТа, отметил академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В загородных скважинах вода также почти всегда качественная, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Воду в московских квартирах можно не проверять – она точно безопасна, заверил врач.

«Это гарантия московского городского муниципалитета», — подчеркнул он.

По его словам, зачастую производители бутилированной воды пользуются этим и продают воду из крана. Желающим убедиться в качестве воды он посоветовал заказать лабораторное исследование на содержание солей, металлов и других элементов.

Что касается загородных скважин, то чаще всего вода там хорошая, однако их бурение – это порой нарушение правил, заявил Онищенко. Так люди начинают использовать стратегические запасы воды, заключил он.

До этого терапевты заявили, что воду из-под крана не рекомендуется пить, потому что она может содержать большое количество солей и тяжелых металлов. Если ее постоянно пить, то они накопятся в организме, что вредно для печени и почек. Также врачи называют небезопасной воду из уличных автоматов – они советуют покупать только бутилированную воду.

Россияне ранее пожаловались на «живность» в воде из крана.

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