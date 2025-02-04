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Нижегородским школьникам пригрозили лишением туалетной бумаги за плохое поведение

Школа в Нижнем Новгороде пригрозила хулиганам лишением туалетной бумаги
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Shutterstock/ChiccoDodiFC

Учеников нижегородской школы пригрозили лишением туалетной бумаги за нарушение правил поведения. Об этом нововведении сообщил Telegram-канал «Сорокин хвост».

Памятка, согласно которой ученики должны вести себя в туалете аккуратно и не мусорить, а также не курить и не собираться для бесед, была составлена администрацией «Школы 800».

«В случае нарушения правил, администрация оставляет за собой убрать туалетную бумагу из туалетов», — говорилось в сообщении.

Как долго оно провисело на стене туалета, неизвестно. После того, как о нем узнали в соцсетях, разгорелся скандал, и руководство школы пообещало не отбирать у детей туалетную бумагу. Также в учреждении собираются провести разъяснительную беседу с сотрудником, который утвердил скандальный список правил.

Ранее в российской школе пожаловались на туалет без дверей и перегородок.

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