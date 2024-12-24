В российской школе пожаловались на туалет без дверей и перегородок

Туалет в приморской школе не оборудовали перегородками и дверьми

В туалете одной из школ Дальнегорска Приморского края не хватает дверей и перегородок. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Известно, что учащиеся часто не решаются воспользоваться туалетом, который не подразумевает никакой приватности, и вынуждены терпеть до последнего. В конце концов на вид уборной пожаловались родители учеников.

Они адресовали свои претензии директору школы, но та никак не отреагировала на многочисленные обращения. После этого коллективная жалоба поступила в прокуратуру города. В надзорном ведомстве ситуацию пока не комментировали.

Ранее в Петербурге ученица нашла камеру в туалете школы.