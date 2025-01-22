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Россиянка пыталась отравить сына, который после тюрьмы стал терроризировать родных

На Ямале вышедшего из колонии мужчину пытались отравить его мать и сестра
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Телеграм-канал «Mash»

На Ямале мать и дочь осудили за попытку отравления родного сына и брата. Об этом сообщает Mash.

Пару лет назад мужчина освободился из мест лишения свободы, вернулся домой и сразу принялся терроризировать близких. Его мать Жанна и сестра Кристина пытались успокоить родственника, но он стал неуправляем, поэтому женщины решили избавиться от него. Они принялись добавлять разные лекарственные препараты в алкоголь и вливали ядовитую смесь в рот, пока мужчина спал. В результате он попал в больницу, и сначала врачи ничего не заподозрили.

Однако женщины не оставили своих преступных попыток и на этот раз решили привлечь собутыльника жертвы, которого они уговорили вручить бутылку с отравленным алкоголем жертве. Выпитое вновь привело мужчину в больницу, и на этот раз анализы пациента смутили медиков, а его родственницами заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. В итоге мать, дочь, а также их сообщника, приговорили к девяти годам колонии.

Ранее дядя отравил еду на свадьбе своей племянницы, которая вышла замуж против его воли.

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