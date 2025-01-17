Российский подросток решил заказать проститутку и отдал сбережения мошенникам

В Саранске 16-летний подросток решил заказать проститутку, но попался мошенникам и лишился сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, подросток рассказал, что искал в интернете различные игры, и на одном из сайтов наткнулся на предложение об услугах женщин с пониженной социальной ответственностью. Он написал «администратору», который сообщил, что встреча с проституткой произойдет лишь после перечисления предоплаты в пять тысяч рублей. Несовершеннолетний последовал инструкциям и перевел часть денег, заработанных во время летних каникул.

Затем аферист под различными предлогами убедил его снова и снова переводить средства, суммарно подросток отправил мошенникам 40 тысяч рублей. Несовершеннолетний понял, что его обманули, и рассказал обо всем отцу. Родитель вместе с сыном обратились за помощью в полицию.

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