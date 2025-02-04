В Бурятии женщина-инвестор помогла мошенникам выманить у семьи более 4 млн рублей

В Бурятии семья отдала мошенникам более 4 миллионов рублей

В Бурятии семья поверила мошенникам и отдала им более четырех миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

С первым пострадавшим связался его одногруппник и предложил стать «доверенным лицом», которое поможет вывести прибыль от инвестиций знакомой. Сам знакомый не мог, так как нужен был человек без задолженностей по кредитам.

Вскоре 28-летний пострадавший связался с женщиной-инвестором. Сначала он не верил ей, но она пообещала процент за услугу. С помощью «куратора» новая знакомая через банковское приложение взяла с телефона мужчины кредит. Затем он оформил кредитную карту и займ на 65 и 27 тысяч соответственно. Все деньги он отправил на продиктованные реквизиты.

Позже потребовалось еще одно «доверенное лицо», которым стала мать пострадавшего.

«Аналогичным образом на нее был оформлен кредит на сумму 820 тысяч рублей. Почти в полном объеме средства были перечислены на указанный абонентский номер», — сообщается в публикации.

Затем по такой же схеме пострадал отец молодого человека.

Выяснилось, что женщина-инвестор уже привлекла приятельницу. На данный момент полиция разбирается в произошедшем.

Ранее в Турции организаторов финансовой пирамиды осудили на 45,3 тыс. лет.