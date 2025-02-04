Нейросеть Сбера сдала медицинский экзамен

Нейросеть Сбера GigaChat Max успешно сдала экзамен в Волгоградском медицинском университете по специальности «Кардиология», сообщает пресс-служба Сбера.

Теперь нейросеть может помогать врачам по вопросам здоровья сердца и сердечно-сосудистой системы.

Как отметил директор центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности людей.

«Аккредитация подтверждает знания нейросети в этом направлении, благодаря чему пользователь может получать достоверную информацию по кардиологическом вопросам у GigaChat. Искусственный интеллект уже помогает врачам и может стать помощником каждому человеку в вопросах собственного здоровья», — сказал он.

По словам ректора ВолгГМУ Минздрава России, заведующего кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Института НМФО, доктора медицинских наук, профессора Владимира Шкарина, применение ИИ в медицине будет расширяться.

«Испытание нейросетевой модели Сбера GigaChat Max в условиях Волгоградского государственного медицинского университета — это важный шаг в развитии технологий и их использования в сфере медицины», — отметил он.

Напомним, в феврале 2024 года нейросетевая модель одной из первых в мире сдала выпускной экзамен высшего медицинского учреждения по направлению подготовки «Лечебное дело». В ноябре 2024 года на базе аккредитационного центра Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовского Университета) модель GigaChat Max успешно сдала тестирование и решила ситуационные задачи, соответствующие теоретическим этапам первичной аккредитации по специальности «Лечебное дело».