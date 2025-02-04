В Иркутской области школьник дал рукой в нос учительнице, отводившей его к директору

В Усолье-Сибирском школьному педагогу, разнимавшему драку шестиклассников, досталось от одного из учеников. Видео случившегося опубликовал Telegram-канал «Инцидент Иркутск».

Все произошло в одном из образовательных учреждений города. На кадрах видно, как мальчик снимает с себя джемпер и несколько раз бьет им учительницу, толкает ее, а затем с размаху бьет ее рукой по лицу.

По информации канала, педагог разняла драку 12-летних хулиганов, после чего повела одного из них к директору. Ученик попытался вырваться и убежать. Педагог старалась утихомирить бунтаря, но тот обрушил весь свой гнев на нее.

С агрессором работают инспекторы по делам несовершеннолетних. По неподтвержденным данным, ученик уже стоит на внутришкольном учете.

До этого в Балаганске Иркутской области школьник ударил молотком троих одноклассников.

После инцидента нарушителя отправили в спецшколу.