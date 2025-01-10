Стало известно, где будет учиться напавший на ровесников с молотком школьник из Балаганска

Напавшего на одноклассников с молотком юношу из Балаганска отправили в спецшколу

Восьмиклассник из Балаганска в Иркутской области, который напал на одноклассников с молотком в сентябре 2024 года, будет учиться в спецшколе. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева в Telegram-канале.

По словам омбудсмена, Иркутский областной суд определил, что юноша будет помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Афанасьева напомнила, что иск полиции о помещении несовершеннолетнего нарушителя в спецшколу изначально был отклонен судом первой инстанции. Но правоохранители оспорили его в областном суде.

«Вопрос изоляции ребенка от общества, помещение в специализированное учреждение, всегда вызывает большие сомнения, но не в этом случае. <...> Нападение на сверстников — это преступление, которое не может остаться безнаказанным», — заявила уполномоченный.

При этом омбудсмен подчеркнула, что помещение подростков в подобные заведения делается не только для того, чтобы наказывать, но и оказывать помощь тем, кто стал жертвой «неблагополучной семейной среды, равнодушия, плохого общения со сверстниками, стрессов и других негативных воздействий».

Афанасьева отметила, что юноша будет получать терапию, направленную на коррекцию поведения. Подросток будет учиться и пребывать в одной из школ Ангарска. Уполномоченный отметила, что будет следить за судьбой школьника.

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