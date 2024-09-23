Школьник с молотком напал на одноклассников в Иркутской области. Его остановил учитель В Балаганске 13-летний школьник ударил молотком троих одноклассников

13-летний мальчик напал с молотком на одноклассников в школе №1 в Балаганске Иркутской области. Ранения получили три ученика, нападавшего обезвредил учитель физкультуры. Школьника характеризуют как тихого и необщительного, при этом, по данным Mash, с пострадавшими он не конфликтовал, а в классе над ним не издевались. В МВД также рассказали, что на профилактических учетах ребенок не состоял. По словам детского омбудсмена, мальчик воспитывался в полной и благополучной семье. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Балаганске Иркутской области школьник с молотком напал на одноклассников. Ранения получили три ученика, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в раздевалке на перемене, когда восьмиклассники готовились к уроку физкультуры. Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что нападавший Артем Б. зашел в помещение и со словами «я вас убью» набросился с молотком на своего одноклассника Олега.

По данным Mash, мальчик получил удар по затылку во время того, как завязывал шнурки на кроссовках. После этого Артем начал кричать и махать молотком — еще двое человек получили травмы рук.

Всего в раздевалке, помимо Артема, было пятеро человек, среди них — его двоюродный брат. Во время нападения школьники не могли выйти из помещения, потому что Артем стоял спиной к двери и, по сути, заблокировал выход. Однако одному из пострадавших все-таки удалось выбежать и позвать на помощь, рассказал министр образования региона Максим Парфенов. В это же время в раздевалку прибежал учитель физкультуры, который остановил нападавшего, сообщил чиновник.

По словам Парфенова, всем пострадавшим детям оказана медицинская помощь, госпитализация школьникам не потребовалась, сейчас они дома.

«Балаганская школа №1 совсем небольшая, в ней учится около 400 детей, все друг друга знают, поэтому такие ситуации переживаются непросто. Обязательно привлечем к работе и специалистов-психологов из Центра профилактики, реабилитации и коррекции, которые уже готовы выехать сюда для работы с детьми и родителями», — заключил глава минобразования Иркутской области.

По факту произошедшего региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности.

Попался под руку

Напавшему на одноклассников Артему Б. 13 лет. Как сообщили в МВД Иркутской области, ранее на профилактических учетах школьник не состоял. Детский омбудсмен региона Татьяна Афанасьева также рассказала, что мальчик воспитывался в полной и благополучной семье. По данным SHOT, у него есть пятилетний брат.

Telegram-канал сообщил, что подросток увлекается японской культурой, любит мангу и аниме. Одноклассники называют Артема замкнутым и необщительным. Mash также уточнил, что с Олегом, которого школьник ударил по голове, конфликта у Артема не было.

Мама пострадавшего рассказала, что ее сын с напавшим на него школьником не дружил, но они общались «всем классом». По словам женщины, Олег, который перевелся в школу всего два года назад, никогда не жаловался на новых одноклассников, наоборот считал класс хорошим. Мать Олега также уточнила, что, когда она спросила у сына, почему Артем первым напал именно на него, мальчик рассказал, что «попался под руку», потому что сидел с краю.

«Не охранялась от слова совсем»

После инцидента депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что в школе №1 были проблемы с безопасностью. По словам Хинштейна, она «не охранялась от слова совсем».

«В МБОУ Балаганская СОШ № 1 отсутствовал пост охраны и какие-либо средства контроля. Вся безопасность ограничивалась кнопкой тревожной сигнализации, выведенной на пульт ЧОО «ГЭСЭР». Сама кнопка почему-то находилась у директора школы и в ходе происшествия не нажималась», — уточнил депутат.

Парламентарий добавил, что Росгвардия уже начала проверку законности действий администрации и частной охранной организации при обеспечении безопасности школы.

Детский омбудсмен в комментарии RT также сообщила, что в учебном учреждении не было рамок металлоискателей на входе. Однако, как уточнила Афанасьева, по закону руководство школы имело право их не устанавливать.

«Школа небольшая, требований к ней ставить рамки нет. В обязанность школы содержать [их] не входило. Это нормативно закреплено», — заявила Афанасьева.