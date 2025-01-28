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Тайская принцесса забрала себе местного «Хатико», ждавшего хозяина у магазина

Mustsharenews: тайская принцесса забрала себе местного Хатико, ставшего знаменитым
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Mari-Mo Photography/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Принцесса Таиланда забрала себе местного «Хатико», который ждал своего хозяина у супермаркета и прославился в соцсетях, пишет Mustsharenews.

Му Дэнг, пес, покоривший сердца миллионов своей преданностью, наконец обрел новый дом. После нескольких месяцев ожидания у магазина 7-Eleven в Таиланде, где он ждал своего хозяина, собаку усыновила принцесса Сирибха Чудабхорн.

Принцесса, узнав о судьбе Му Дэнга из видео в соцсетях, решила помочь. Изначально она планировала обеспечить псу лечение, но, выяснив, что его потенциальный усыновитель болен, приняла решение взять собаку к себе. В своем обращении на соцсетях она рассказала, что питомец страдал от депрессии после потери хозяина.

«Да, собаки и кошки ничем не отличаются от нас. Буду заботиться о собаке, как если бы она была моим собственным ребенком», — заявила она.

Теперь Му Дэнг будет жить в доме принцессы в Чиангмае вместе с другими спасенными бездомными животными.

Ранее сообщалось, что «Хатико» из Таиланда каждый день ждет своего хозяина возле магазина.

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