Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Половина россиян не знают о бесплатной ранней диагностике рака

Около половины россиян не знают о бесплатной ранней диагностике рака
close

Россияне не имеют достаточно полной информации об онкологических заболеваниях, причем низкая осведомленность наблюдается даже среди тех, кто на личном опыте сталкивался с этим диагнозом. Это следует из исследования компании «Нутриция», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Как оказалось, почти половина опрошенных россиян (48%) не в курсе о существовании ранней диагностики рака, которую можно пройти в рамках бесплатной диспансеризации. А больше половины (54%) вообще никогда не проходили онкоскрининг — как на бесплатной, так и платной основе.

Респонденты чаще всего отмечали, что не проходят обследования из-за нехватки времени и непонимания, для чего вообще нужна эта диагностика. Значительная часть (20%) отметила, что не знает, где и как проводятся эти обследования и что для этого нужно сделать.

Что интересно, несмотря на недостаточную осведомленность в этом вопросе, уровень тревоги относительно рака среди россиян оказался высоким — только 13% не беспокоятся вообще, тогда как остальные испытывают умеренную и незначительную тревогу.

Как ранее стало известно «Газете.Ru», каждый десятый житель России считает, что онкозаболеванием можно заразиться.

Ранее российский онколог опроверг самые популярные мифы о раке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами