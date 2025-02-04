Половина россиян не знают о бесплатной ранней диагностике рака

Россияне не имеют достаточно полной информации об онкологических заболеваниях, причем низкая осведомленность наблюдается даже среди тех, кто на личном опыте сталкивался с этим диагнозом. Это следует из исследования компании «Нутриция», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Как оказалось, почти половина опрошенных россиян (48%) не в курсе о существовании ранней диагностики рака, которую можно пройти в рамках бесплатной диспансеризации. А больше половины (54%) вообще никогда не проходили онкоскрининг — как на бесплатной, так и платной основе.

Респонденты чаще всего отмечали, что не проходят обследования из-за нехватки времени и непонимания, для чего вообще нужна эта диагностика. Значительная часть (20%) отметила, что не знает, где и как проводятся эти обследования и что для этого нужно сделать.

Что интересно, несмотря на недостаточную осведомленность в этом вопросе, уровень тревоги относительно рака среди россиян оказался высоким — только 13% не беспокоятся вообще, тогда как остальные испытывают умеренную и незначительную тревогу.

Как ранее стало известно «Газете.Ru», каждый десятый житель России считает, что онкозаболеванием можно заразиться.

Ранее российский онколог опроверг самые популярные мифы о раке.