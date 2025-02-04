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Каждый десятый россиянин верит, что раком можно заразиться

Каждый десятый россиянин верит в миф, что раком можно заразиться
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Pexels

Каждый десятый житель России считает, что онкозаболеванием можно заразиться. При этом более половины уверены, что никогда им не заболеют. Такие данные приводит аналитический центр «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

97% участников опроса осведомлены о том, что представляют собой онкологические заболевания, а 29% сталкивались с ними в окружении. Из самых ярких заблуждений — каждый десятый считает, что онкозаболевание можно «подхватить» от человека, который уже им болеет, то есть при близком контакте.

24% убеждены, что подобный диагноз автоматически означает летальный исход, что тоже является ошибочным утверждением. При этом 44% опрошенных знают о современных методах лечения, ранней диагностике многих типов онкологии и случаях успешного выздоровления.

Еще один миф повлиял на мнение 37% опрошенных — они считают, что онкологические заболевания связаны только с наследственностью. 34% не видят разницы между злокачественными и доброкачественными новообразованиями, а 48% ошибочно думают, что большинство случаев подтверждения диагноза случается преимущественно у людей старшего возраста. Только 14% считают, что рак не коррелирует с возрастным критерием.

8% респондентов допускают, что провоцировать онкозаболевание могут неправильное питание и потребление продуктов с вредными пищевыми добавками. 18% отметили, что не понимают, чем вызвана болезнь и можно ли от нее полноценно защититься. 22% говорят, что на заболеваемость влияют стрессы и плохая экология, еще 23% в качестве фактора риска выделяют гормональные препараты в продуктах. А 31% называют основной причиной вредные привычки, такие как курение.

52% опрошенных предполагают, что онкологическое заболевание сопровождается болевыми ощущениями и общим плохим состоянием здоровья, что далеко не всегда является правдой. 37% знают, что новообразования могут никак не проявлять себя в течение долгого времени.

Уверены, что никогда не заболеют, 57% участников исследования. Хотя бы один раз проверялись на онкомаркеры 21%. Регулярное внимание этому вопросу уделяют 16% участников опроса. 13% планируют приобрести страховку на случай онкозаболеваний или уже имеют ее.

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