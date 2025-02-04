«Эпицентр криминальных событий»: МВД — об атаке школьника на одноклассника с ножом

МВД: школьник из Екатеринбурга не стоял на учете до нападения на одноклассника с ножом

Участниками конфликта в гимназии Екатеринбурга, где ученик ударил одноклассника ножом, стали 13-летние подростки, сообщил «Газете.Ru» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, один из гимназистов оскорбил другого, завязалась драка.

«Когда потерпевший увидел в руках у оппонента кнопочный колюще-режущий предмет, он попытался покинуть эпицентр криминальных событий, но не успел. Оба гимназиста, равно как и их семьи, ранее на учетах в полиции не состояли. Потерпевший воспитывается матерью, а нападавший живет в полной семье», – сказал он.

По словам Горелых, пострадавшего подростка доставили в девятую детскую городскую больницу, медики оказывают ему помощь.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил «Газете.Ru», что выясняет обстоятельства нападения.

«Мы включились и по всем параметрам заходим, смотрим и через управление образования, через комиссию по делам несовершеннолетних, по вопросам, связанным с предысторией, с причинами и условиями того, что произошло. Мы будем смотреть ситуацию, которая складывалась с точки зрения социально-педагогической, социально-психологической составляющей», – пояснил он.

Как писало РИА Новости со ссылкой на прокуратуру, один из семиклассников задирал другого, брызгая водой из игрушки. В результате школьник достал ударил одноклассника в область лопатки «острым предметом».

По данным Telegram-канала Shot, конфликт произошел из-за того, что один из школьников оскорблял маму другого.

Ранее в Ярославской области ребенок получил ожоги из-за петарды, которая попала ему за шиворот.