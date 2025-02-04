Биолог назвал погодный фактор, способный остановить нашествие саранчи

Все прогнозы о том, что Россию предстоящим летом ждет нашествие саранчи, являются лишь приблизительными. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Вадим Марьинский.

Он отметил, что значительная часть насекомых в регионах с умеренным климатом зимует на стадии яиц под снежным покровом. Нынешняя зима при этом выдалась малоснежной, и если в феврале столбики термометров опустятся до минусовых значений, согреться яйцам будет негде, пояснил специалист.

«Если в феврале ударят морозы, то количество насекомых, причем как саранчи, других вредителей, так и просто самых разных насекомых, следующим летом, наоборот, будет меньше. Потому что бесснежная зима с морозами — это очень и очень неприятная для насекомых ситуация», — сказал Марьинский.

Остается ждать, будет ли морозный период, выпадет ли перед ним снег и наступит ли ранняя весна, добавил ученый.

В начале февраля в Россельхозцентре предупредили, что в 2025 году в 21 регионе страны ожидается нашествие саранчи из-за теплой зимы. В том числе это может произойти в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской и Новосибирской областях. На этом фоне аграриям предстоит обработать на 100 тысяч гектаров больше, чем в 2024 году.

В учреждении также отметили, что в случае нашествия насекомых, их будут уничтожать на полях регионов России с помощью авиации.

Ранее россиянам объяснили, к чему приведет ожидаемое в этом году нашествие саранчи.