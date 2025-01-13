Мужчина отравил еду на свадьбе своей племянницы, которая вышла замуж против его воли

В Индии мужчина пытался отравить гостей на свадьбе племянницы. Об этом пишет The Times of India.

Инцидент произошел 7 января в Панхале, через два дня подозреваемый был задержан. По данным полиции, Махеш Джотирам Патил решил расстроить свадьбу своей племянницы, с которой поссорился перед этим. Выяснилось, что девушка жила в его доме, а недавно сбежала с молодым человеком из деревни. Дядя по материнской линии утверждает, что воспитывал ее как собственную дочь, но чувствовал себя преданным, когда племянница собралась выходить замуж. Он был против этого брака и в знак протеста голодал восемь дней после ее побега.

Сейчас мужчина находится под арестом, его обвинили в подмешивании фенола, ядовитого химиката, в еду, приготовленную для свадебного торжества его племянницы. Свидетелем инцидента стал один из официантов, который затем рассказал обо всем семье. В итоге никто из гостей не успел попробовать отравленные блюда. Правоохранители устанавливают, хотел ли он причинить вред гостям мероприятия или собирался выразить свой гнев против брака.

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