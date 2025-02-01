На Алтае будут судить членов ОПГ с оборотом в миллиарды рублей

В Барнауле перед судом предстанут 9 членов ОПГ с оборотом в миллиарды рублей

Прокуратура Алтайского края передала в суд материалы уголовного дела в отношении девяти местных жителей, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Следствие выяснило, что с 2018 по 2022 год в регионе действовала организованная преступная группировка (ОПГ), которая создала более 180 юридических лиц, зарегистрированных на других граждан. Через счета этих компаний-однодневок проводились фиктивные банковские операции, что позволило девяти злоумышленникам членам банды получить более 48 млн рублей.

«Общий оборот денежных средств по 1500 банковским счетам превысил 2 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Злоумышленникам удалось легализовать более 17 млн рублей путем заключения сделок по покупке машин.

Дело членов ОПГ рассмотрит Центральный районный суд Барнаула.

22 января сообщалось, что в Ростовской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность организованной преступной группировки и изъяли 200 тысяч пачек контрафактных сигарет. ОПГ занималась закупкой, хранением и доставкой безакцизных табачных изделий к местам сбыта. В криминальной схеме участвовали 14 индивидуальных предпринимателей.

Ранее в Якутии 14 участников ОПГ осудили за организацию проституции.