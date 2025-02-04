Россиянин перевозил наркотики в банках от детского питания и маскировал их в подгузниках

В Республике Саха правоохранительные органы задержали 28-летнего москвича, который перевозил несколько килограммов запрещенных веществ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Злоумышленник по указанию кураторов привез в город Якутск наркотические средства для сбыта. Криминальный товар спрятал в банках для детского питания. В дальнейшем запрещенные вещества были упакованы в свертки и спрятаны в подгузники», — рассказала Волк.

В квартире, в которой находился подозреваемый, полицейские обнаружили восемь пакетов с кристаллообразным веществом. Исследование показало, что в свертках был мефедрон общим весом около четырех килограммов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Ранее в Новосибирской области транспортная полиция задержала мужчину, который с мачете напал на двух пассажиров поезда.