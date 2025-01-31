В Сибири мужчина с мачете напал на попутчиков в поезде

МВД: мужчина напал с мачете на двух человек в поезде в Новосибирской области

В Новосибирской области транспортная полиция задержала мужчину, который с ножом напал на двух пассажиров поезда. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в поезде сообщением Томск — Адлер один из пассажиров стал проявлять агрессию к окружающим, ударил ножом мужчину и женщину», — сообщила она.

Сотрудники полиции вошли в поезд на станции Барабинск в Новосибирской области, после чего нарушитель был задержан. На время операции по задержанию из вагона были эвакуированы пассажиры.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Недавно под Калининградом мужчина после застолья ударил ножом в живот свою подругу, испугался и вызвал скорую помощь. Все произошло в городе Ладушкине. После ссоры женщина пошла спать, однако знакомый был настолько зол, что напал на нее с ножом. Подозреваемого доставили в изолятор временного содержания, заведено уголовное дело.

Ранее недовольный обслуживаем в сервисном центре россиянин вернулся туда с ножом.