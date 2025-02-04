Россиянин избил собаку молотком и попытался закопать заживо

В Хабаровском крае будут судить мужчину, который избил и заживо закопал собаку знакомых. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

В октябре прошлого года 42-летний житель Хабаровска оказался в гостях в селе Казакевичево Хабаровского района. По версии следствия, мужчина выпил и без каких-либо причин решил расправиться с домашним животным хозяев.

«Он вышел во двор, нашел металлический молоток и нанес им не менее трех ударов по голове животного. Затем вырыл яму, в которую положил собаку, нанес ей еще несколько ударов, после чего закопал», — описывают в прокуратуре.

Тем не менее собака смогла самостоятельно выбраться из ямы. В ветклинике ей оказали необходимую помощь, но после пережитого животное частично ослепло.

Мужчине предъявили обвинение в жестоком обращении и умышленном повреждении чужого имущества, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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