В Петербурге школьный тренер стал фигурантом дела о развращении ребенка

В Петербурге тренера по футболу и плаванию подозревают в развратных действиях в отношении школьника. Об этом сообщает 78.ru.

По предварительной информации, шестиклассник оказался в машине у 36-летнего педагога, которую тот припарковал около торгового центра на Таллинском шоссе.

Подозреваемого задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях. На данный момент тренер находится в изоляторе временного содержания.

Известно, что педагогический стаж фигуранта – 11 лет. Мужчина преподавал в общеобразовательной школе Красносельского района города.

По словам директора местной школы, где работал педагог, у него обучались дети 6-11 классов. Всего в этом заведении он проработал пять лет. Ни дети, ни родители не жаловались на отношение педагога.

После того, как о произошедшем стало известно, в школу прибыли полицейские.

Ранее воспитанницы крымской спортшколы обвинили тренера в домогательствах.