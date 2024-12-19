Ученые выяснили, какие врачи чаще ругаются матом

Исследование, опубликованное в BMJ (British Medical Journal), показало, что хирурги матерятся чаще, чем другие сотрудники больницы. Также представители этой специальности демонстрируют удивительную ловкость рук.

В рамках эксперимента ученые сравнили время, затраченное на прохождение игры «змейка» 254 работниками больницы.

Участники игры должны были аккуратно провести металлическую палочку с петлей на конце вдоль длинной витой проволоки максимально быстро. Петля при этом не должна была касаться проволоки.

В случае ошибки раздавался звуковой сигнал, и наступало время для дополнительной попытки. 84% хирургов успешно завершили игру за пять минут, в то время как среди врачей, медсестер и неклинического персонала этот показатель составил 57%, 54% и 51% соответственно.

Хирурги не только быстрее справлялись с заданием (в среднем тратили на прохождение 89 секунд), но и чаще всего ругались матом во время игры — 50% участников этой группы использовали нецензурные выражения. Среди медсестер «матерщинников» было 30%, среди врачей — 25%, а среди неклинического персонала — 23%. Также исследование показало, что медсестры и неклинический персонал чаще выражали разочарование через вздохи и стоны.

Авторы исследования подчеркивают, что на результаты исследования могли повлиять некоторые факторы, такие как стресс, усталость или употребление кофеина. Тем не менее они предполагают, что ловкость рук хирургов в игре могла быть связана как с профессиональной подготовкой, так и с природными способностями. В будущем исследователи предлагают включить в программу обучения медицинских работников игры для улучшения мелкой моторики и стрессоустойчивости.

Ранее психологи нашли связь между плохим сном и привычкой ругаться матом.