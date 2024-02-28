Психологи нашли связь между плохим сном и привычкой ругаться матом

Американские психологи из Оклахомского университета выяснили, что привычка ругаться матом и отпускать самоуничижительные шутки может быть связана с плохим качеством сна. Исследование опубликовано в научном журнале Current Psychology (CurPsy).

По словам ученых, и мрачный юмор, и непечатная брань помогают взбудоражить психику ради борьбы с усталостью.

Исследовательская группа собрала данные из выборки из 309 студентов бакалавриата, обучающихся на курсах психологии и речевой коммуникации. Участники выполнили серию тестов для определения их предпочтений в юморе и ругательствах.

Частота использования нецензурной лексики измерялась с помощью механизма самоотчета, где добровольцы указывали, как часто они выражались с помощью 20 распространенных английских ругательств в диапазоне от «никогда» до «очень часто» по шестибалльной шкале. Также студенты прошли оценку качества сна.

Одним из ключевых открытий стала значительная корреляция между плохим качеством сна и более частым использованием самоуничижительного юмора, то есть, шуток, в которых человек высмеивает сам себя.

Кроме того, исследование выявило заметную связь между качеством сна и частотой использования ругательств. Было также обнаружено, что участники, которые сообщили о большем количестве проблем со сном, чаще использовали ругательства. Эта взаимосвязь была очевидна для обоих показателей качества сна, что указывает на постоянную закономерность в различных аспектах оценки сна.

Результаты показали, что плохой сон влияет не только на тип юмора, но и на склонность использовать язык, который считается более возбуждающим, включая ругательства.

Ученые отметили, что бессонница побуждала выражаться матом даже молодых людей из регионов США, известных своими христианскими ценностями и вниманием к духовно-нравственному воспитанию молодежи.

Ранее ученые выяснили, что нехватка сна лишает нас способности радоваться хорошим событиям.