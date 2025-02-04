Рейс из Читы в Хабаровск перенесли почти на весь день

Вылет самолета из Читы в Хабаровск перенесли на много часов

Вылет самолета из аэропорта Читы в Хабаровск задерживается почти на целый день. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Читы».

Рейс должен был отправиться в 11:20 по местному времени (05:20 мск), но сейчас его перенесли на 21:15 (15:15 мск).

О причинах такой многочасовой задержки борта неизвестно.

20 января заслуженный адвокат России, эксперт организации гражданской авиации Павел Герасимов рассказал, что при задержке рейсов пассажиры имеют одинаковые права вне зависимости от причины — произошло ли это из-за закрытия воздушного пространства или из-за технической проблемы. Пострадавшим должны предложить питание и жилье, а если речь идет о международном рейсе, то можно получить и денежную компенсацию.

Когда рейс задерживается более чем на два часа, пассажирам должны предоставить бесплатные прохладительные напитки. Если же ждать приходится более четырех часов, пассажиры имеют право получить горячее питание. Если задержка превышает восемь часов, пассажирам обязаны предоставить размещение в отдельном номере гостиницы с учетом трансфера и питания.

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