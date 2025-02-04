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Ученые выяснили, почему аэропорты сводят некоторых людей с ума

The Conversation: стресс и дезориентация в аэропортах влияют на поведение людей
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Depositphotos

Британские ученые из Университета Лидса Беккета выяснили, почему некоторые люди начинают вести себя странно в аэропортах: от сна до полу до пьяных скандалов, попыток открыть двери самолета и других необъяснимых выходок. Исследование опубликовано на портале The Conversation.

Команда выделила три основных фактора, влияющих на ментальное состояние человека в аэровокзале: стресс, дезориентация и психологические аспекты.

Аэропорты — это зоны повышенного напряжения. Шум, толпы, страх перед полетом и задержки рейсов вызывают тревогу, которая может перерасти в раздражительность и агрессию. Многие пассажиры пытаются справиться с этим с помощью алкоголя, чем лишь усугубляют ситуацию.

С точки зрения психогеографии, аэропорты — это так называемые «тонкие места», где стираются привычные границы. Здесь время и пространство становятся размытыми: люди находятся между часовыми поясами, странами и юрисдикциями. Это вызывает чувство дезориентации, которое может подтолкнуть к необычному поведению.

Кроме того, для некоторых аэропорт становится зоной свободы, где можно выйти за рамки привычной идентичности. Однако это освобождение может обернуться хаосом, особенно под влиянием алкоголя. Как отмечают психологи, в таких условиях наше «эго» ослабевает, а примитивные инстинкты берут верх.

По словам исследователей, понимание этих факторов может помочь сделать воздушные путешествия более комфортными и безопасными.

Ранее ученые выяснили, какие ситуации бросают вызов выдержке самых терпеливых людей.

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