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В Приморье директора бургерной, где произошло массовое отравление, взяли под домашний арест

СК: в Приморье арестовали директора кафе, где отравились более 60 человек

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Директору бургерной в Дальнереченске, где отравились более 60 человека, избрали меру пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

Ему предъявили обвинение по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» УК РФ и отправили под домашний арест на 1 месяц и 29 дней.

С 5 по 10 февраля 2024 года с признаками кишечной инфекции после посещения кафе «М-Бургер» к медикам обратились 62 человека. Продукция, которую ели приморцы, была приготовлена в точке питания, в частности речь идет о наггетсах и соусах.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что готовят иск после отравления 51 человека в бургерной в Приморье.

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