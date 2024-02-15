В Приморье директора бургерной, где произошло массовое отравление, взяли под домашний арест

Директору бургерной в Дальнереченске, где отравились более 60 человека, избрали меру пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

Ему предъявили обвинение по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» УК РФ и отправили под домашний арест на 1 месяц и 29 дней.

С 5 по 10 февраля 2024 года с признаками кишечной инфекции после посещения кафе «М-Бургер» к медикам обратились 62 человека. Продукция, которую ели приморцы, была приготовлена в точке питания, в частности речь идет о наггетсах и соусах.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что готовят иск после отравления 51 человека в бургерной в Приморье.