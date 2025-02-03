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В Прикамье число отравившихся шаурмой в одном ларьке перевалило за 70

ТАСС: число отравившихся шаурмой в Кунгуре возросло до 73
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Shutterstock/FOTODOM

Число жителей Кунгура в Пермском крае, которые отравились шаурмой, возросло до 73 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По данным ведомства, из этого числа отравившихся 25 — дети. Госпитализировать пришлось 66 человек, среди которых 24 ребенка.

Накануне Telegram-канал «SHOT проверка» писал, что сразу 14 человек, в том числе четверо детей, обратились в медучреждения Кунгура, им диагностировали острое отравление. Оказалось, что все они покупали шаурму в киоске SHAURMA COSMOS на улице Коммуны. Владельцем заведения является 32-летний местный предприниматель Шухрат Имовов, у которого, помимо производства шаурмы, есть своя гостиница и барбершоп.

По факту произошедшего задержанному грозит два года колонии по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Оба киоска с шаурмой, которые принадлежали Имовову, закрыты, Роспотребнадзор проводит проверку и экспертизы по факту произошедшего.

Владельца кафе-шаурмичной SHAURMA COSMOS отправили под домашний арест после массового отравления посетителей.

Ранее врач объяснила, когда при отравлении ребенку нужно вызвать скорую помощь.

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