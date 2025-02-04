Карлсен призвал Дворковича уйти в отставку

Шестнадцатикратный чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен, публично потребовал отставки президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича. Об этом сообщает РИА Новости.
Причиной стало отсутствие соглашения между ФИДЕ и организаторами инновационного турнира Freestyle Chess по поводу проведения мировых первенств.
В своем обращении Карлсен указал на личную коммуникацию Дворковича с его отцом относительно соглашения между ФИДЕ и Freestyle Chess.
«Независимо от итогового решения по вопросу признания Freestyle Chess, оно никак не повлияет на игроков, – цитирует Карлсен слова Дворковича, полученные от отца 19 декабря. – Они смогут свободно выбирать, и ФИДЕ не предпримет никаких санкций».
По мнению Карлсена, это заявление было попыткой Дворковича убедить его принять участие в чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке.
Карлсен утверждает, что Дворкович дал его отцу обещание уйти в отставку, если совет ФИДЕ примет иное решение.
«Однако, заставив игроков подписать неприемлемое соглашение, вы нарушили данное обещание. Сдержите ли вы свое слово и уйдете в отставку?» – задал прямой вопрос Карлсен в своем заявлении.
Freestyle Chess Tour – это совместный проект Карлсена и бизнесмена Яна Хенрика Бюттнера.
На прошлой неделе 14-летний российский шахматист Давид Ахмедов обыграл Магнуса Карлсена на онлайн-турнире «Титульный вторник».
Ранее российские шахматисты до 18 лет были допущены к командным турнирам.