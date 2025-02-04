Карлсен призвал Дворковича уйти в отставку с поста президента FIDE

Шестнадцатикратный чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен, публично потребовал отставки президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной стало отсутствие соглашения между ФИДЕ и организаторами инновационного турнира Freestyle Chess по поводу проведения мировых первенств.

В своем обращении Карлсен указал на личную коммуникацию Дворковича с его отцом относительно соглашения между ФИДЕ и Freestyle Chess.

«Независимо от итогового решения по вопросу признания Freestyle Chess, оно никак не повлияет на игроков, – цитирует Карлсен слова Дворковича, полученные от отца 19 декабря. – Они смогут свободно выбирать, и ФИДЕ не предпримет никаких санкций».

По мнению Карлсена, это заявление было попыткой Дворковича убедить его принять участие в чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке.

Карлсен утверждает, что Дворкович дал его отцу обещание уйти в отставку, если совет ФИДЕ примет иное решение.

«Однако, заставив игроков подписать неприемлемое соглашение, вы нарушили данное обещание. Сдержите ли вы свое слово и уйдете в отставку?» – задал прямой вопрос Карлсен в своем заявлении.

Freestyle Chess Tour – это совместный проект Карлсена и бизнесмена Яна Хенрика Бюттнера.

На прошлой неделе 14-летний российский шахматист Давид Ахмедов обыграл Магнуса Карлсена на онлайн-турнире «Титульный вторник».

Ранее российские шахматисты до 18 лет были допущены к командным турнирам.