В Эстонии подожгли второй за неделю украинский ресторан

В Таллине подожгли склад ресторана Faina Ukraina. Об этом сообщается на странице украинского заведения в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Согласно публикации, пожар произошел прошлой ночью. Злоумышленники сначала пытались сломать ворота на склад, а потом устроили поджог.

«С самого утра работали на месте с пожарными инспекторами и полицией. Сомнений в умышленных действиях нет», — заявили в заведении.

По предварительной информации, ущерб от возгорания составил около €13-15 тыс. Администрация ресторана уверена, что украинские заведения в Эстонии поджигают намеренно.

31 января в Таллине загорелся украинский ресторан Slava Ukraina, расположенный на улице Копли, неподалеку от Балтийского вокзала. Зажигательное вещество было закинуто в окно заведения через окно около 4:45 (5:45 мск). Площадь возгорания составила 83 кв. м. Огонь потушили. Предположительно, поджог был преступлением на почве ненависти. Из-за чувствительности национального вопроса информация о пожаре не была размещена в полицейской сводке.

Ранее юноша поджег три ресторана ради 35 тыс. руб. от украинца.