Юноша поджег три ресторана ради 35 тысяч рублей от украинского специалиста

В Краснодаре арестовали юношу, который поджег три ресторана ради 35 тысяч рублей

В Краснодаре суд арестовал 19-летнего юношу, который поджег три ресторана ради денег от украинского специалиста. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Ленинский районный суд арестовал 19-летнего жителя Динского района, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а,е» ч.2 ст.105 и ч.2 ст.167 УК РФ. Молодой человек проведет под стражей два месяца, до 26 марта.

Инцидент произошел 25 января. По версии правоохранительных органов, юноша с помощью горючей жидкости совершил поджоги двух ресторанов в Краснодаре. При поджоге третьего заведения его задержали очевидцы.

Позже он пояснил полицейским, что его направлял украинский специалист. Он обещал юноше 35 тысяч рублей, если тот выполнит все задания и сможет сбежать.

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