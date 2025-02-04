Каждый десятый россиянин сталкивался с обострением болезни из-за позднего визита к врачу

Каждый десятый россиянин (9%) сталкивался с ухудшением состояния из-за несвоевременного обращения к доктору, показал опрос СберСтрахования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Несмотря на это, многие опрошенные продолжают откладывать визиты к специалистам.

Согласно исследованию, только половина россиян (51%) внимательно относится к своему здоровью и обращается за медицинской помощью своевременно. По данным исследования, каждый пятый (22%) предпочитает заниматься самолечением и идет к врачу только в крайних случаях, а 3% и вовсе избегают визитов к специалисту.

Немного лучше обстоят дела со сдачей анализов. Более половины респондентов (52%) выполняет лабораторные исследования, получив соответствующее направление от специалиста. Однако каждый четвертый (26%) сдает анализы самостоятельно, чтобы получить справку, например при устройстве на работу. Еще 3% россиян признались, что вообще не делают лабораторные исследования.

Наталья Харина, директор медицинского страхования СберСтрахования:

«Мы видим, что почти половина приобретающих полисы от серьезных болезней — это люди среднего возраста, от 30 до 45 лет. Только каждый десятый — представитель более молодого поколения. Однако медицинская статистика говорит о том, что разные виды рака присущи разным возрастным категориям, и такие заболевания, как лейкозы и лимфомы, опухоли головного мозга, щитовидной железы, шейки матки, молочной железы и некоторые другие часто проявляются до 45 лет. Важно помнить, что современный уровень развития медицины позволяет излечивать многие виды опухолей, если они обнаружены на 1 и 2 стадиях. Не стоит пренебрегать своим будущим и откладывать поход к специалисту».

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