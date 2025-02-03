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Россиянка выплатит шестизначную сумму за три пощечины чужому ребенку

В Перми женщина выплатит шестизначную сумму за три пощечины чужому ребенку
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Aleksandar Nalbantjan/Shutterstock/FOTODOM

В Перми суд взыскал шестизначную компенсацию морального вреда с женщины, которая дала три пощечины ребенку. Об этом со ссылкой на пресс-службу Орджоникидзевского райсуда сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Инцидент произошел, когда между мальчиком и девочкой разгорелся словесный конфликт. Мать последней вмешалась, схватив оппонента дочери за капюшон, и дала ребенку три пощечины. Малолетний в результате испытал физическую боль.

Отмечается, что ранее агрессорша уже привлекалась к ответственности за насилие. В ее отношении возбудили уголовное дело.

Суд рассмотрел материалы дела и признал женщину виновной. Прокурор, вставший на защиту интересов пострадавшего мальчика, потребовал выплаты компенсации морального вреда. Суд обязал нападавшую заплатить ребенку 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что российский самокатчик выплатит сбитому пешеходу шестизначную компенсацию.

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