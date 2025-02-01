Мужчину, жестоко избившего и изнасиловавшего женщину во Владивостоке, арестовали

Во Владивостоке арестовали подозреваемого в избиении и изнасиловании женщины

Во Владивостоке суд заключил под стражу мужчину, подозреваемого в жестоком избиении и изнасиловании женщины в подъезде. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Суд рассмотрел ходатайство следствия и принял решение арестовать подозреваемого в совершении изнасилования с особой жестокостью по отношению к потерпевшей. Мужчина будет находиться под стражей два месяца.

Инцидент произошел в ночь на 30 января в одной из многоэтажек на улице Аллилуева. Злоумышленник напал на женщину в лифте, выволок ее на лестничную клетку, повалил на пол, жестоко избил и изнасиловал, после чего скрылся. Случившееся было зафиксировано установленной в подъезде камерой. Правоохранительные органы вызвал один из жильцов дома, который обнаружил пострадавшую.

Ранее подросток пришел в гости к бабушке и изнасиловал двоюродную сестру в Ленобласти.