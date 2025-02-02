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В Астрахани мужчина напал на ребенка на улице и пытался утащить к себе домой

В Астрахани задержали мужчину, который пытался изнасиловать девочку
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Pixabay

Житель Астрахани пытался изнасиловать несовершеннолетнюю и затащить ее к себе в дом, девочке удалось вырваться и сбежать. Об этом сообщает «Блокнот Астрахань».

Злоумышленник увидел на улице несовершеннолетнюю, которая ждала автобус на остановке. Он накинул девочке на шею веревку и стал тащить в сторону своего дома. Несовершеннолетняя попыталась оказать сопротивление и начала кричать, в ответ обвиняемый начал угрожать ей.

Потерпевшей удалось вырваться и сбежать, когда мужчина открывал ворота. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, нападавший задержан. Он признался, что планировал изнасиловать ребенка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Тюменской области перед судом предстанет опекун, подозреваемый в изнасиловании подопечного. Мужчина в течение нескольких лет совершал насильственные действия сексуального характера в его отношении. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, свою вину он не признал. На данный момент фигурант находится под стражей. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Москве вынесли приговор курьеру, пытавшемуся изнасиловать девушку-инвалида.

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