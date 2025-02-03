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В Вашингтоне начали поднимать обломки рухнувшего самолета

NYT: обломки лайнера, рухнувшего в реку Потомак в США, начали поднимать из воды
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U.S. Coast Guard/AP

Спасательные службы начали операцию по подъему обломков самолета авиакомпании American Airlines, который ранее столкнулся с военным вертолетом и рухнул в реку Потомак. Об этом сообщает The New York Times.

В публикации отмечается, что работы начались утром 3 февраля и займут около трех дней. Первые фрагменты подняли приблизительно в 10:00 (18:00 мск), с помощью крана с баржи удалось извлечь один из двигателей воздушного судна.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

В ФБР отрицают причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По его словам, авиакатастрофы можно было избежать.

Ранее WSJ узнал, что разбившийся вертолет в Вашингтоне служил «такси» для генералов.

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