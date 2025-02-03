Родители едва не заморили дочь-балерину голодом и получили тюремный срок

News: В Австралии родители чуть не заморили дочь голодом и попали в тюрьму

Родители из Австралии приговорены к тюремному заключению за то, что едва не заморили голодом дочерь-балерину, пишет News.

Суд в Перте вынес приговор паре, которая едва не заморила голодом свою 15-летнюю дочь, занимавшуюся балетом. Родители, чьи имена не разглашаются, чтобы защитить личность ребенка, отрицали проблемы со здоровьем девочки, несмотря на явные признаки тяжелого недоедания. Судья Линда Блэк заявила, что их больше заботили собственные «эго, взгляды и убеждения», чем благополучие школьницы.

О деле стало известно после жалобы преподавателя балета, который обратил внимание на чрезмерную худобу и детскую внешность девочки. Врачи установили, что она весила как девятилетний ребенок, страдала от острого недоедания и отставала в социальном и половом развитии. Родители утверждали, что дочь родилась недоношенной, придерживалась вегетарианской диеты и имела «быстрый обмен веществ».

«Вы двое были настолько уверены в своей правоте, что игнорировали весь остальной мир», — заявила судья.

Отец был приговорен к шести с половиной годам тюрьмы, мать получила пять лет лишения свободы. Оба смогут претендовать на условно-досрочное освобождение после отбытия части срока.

Ранее мужчину отправили под суд за то, что он заставлял тренироваться своего шестилетнего сына.