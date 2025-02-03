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Пьяный россиянин сжег дом после развода с женой и попал в реанимацию

В Саратовской области мужчина сжег проданный после развода дом
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FotograFFF/Shutterstock

В Вольске нетрезвый мужчина устроил пожар в доме, проданном им после развода с женой, и оказался в реанимации с ожогами. Об этом сообщает портал «Регион 64».

Пожар произошел в частном доме в Вольске 2 февраля, сигнал о возгорании в доме №43 на улице Льва Толстого поступил в экстренные службы поздно вечером. Огнеборцы оперативно потушили возгорание на площади 40 кв метров.

Пострадал бывший владелец жилья. Мужчина проживал в доме вместе с женой и ребенком, но после развода недвижимость пришлось продать, перед тем как переехать, мужчина устроил в доме застолье.

«Из пятилитровой канистры разлил по кухне бензин и поджег. Гости рванули на улицу. На Кабанове загорелась одежда. Он выбежал во двор, упал в снег и затушил себя», — сообщает «Вольск.ру».

Пострадавший госпитализирован в отделение реанимации в тяжелом состоянии, у него диагностированы ожоги 40% тела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Оренбурге мужчина пытался сжечь дом, где находились его бывшая жена и дочь.

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