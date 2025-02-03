Мужчина в США арестован за проверку друга на «умение уклоняться от пуль»

OC: американец выстрелил в друга, поверив, что тот умеет уклоняться от пуль

В США арестовали мужчину, который с помощью пистолета решил проверить, действительно ли его друг умеет уклоняться от пуль, пишет Oddity Central.

Эштон Джонатан Манн из города Кернс, штат Юта, рассказал, что он отдыхал ночью вместе со своим другом, обсуждая оружие. В какой-то момент приятель мужчины заявил, что якобы может уклоняться от пуль. Товарищи решили проверить это утверждение на деле и спустились в гараж, где хранился пистолет с боевыми патронами.

Манн рассказал, что выстрелил в друга, который попытался уклониться от снаряда, но не смог этого сделать. В итоге пострадавший получил огнестрельное ранение в грудь. Эштон вызвал врачей, но к приезду медиков состояние друга резко ухудшилось — его не удалось спасти. Сам виновник сообщил, что попытался оказать первую помощь, но у него не хватило знаний.

При обыске в доме Эштона полиция обнаружила два пистолета, боеприпасы и марихуану. Манн был арестован и сейчас находится под стражей.

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