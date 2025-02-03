Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили отменить пенсионную реформу

Депутат Новичков: пенсионную реформу нужно переработать или отменить
close
Максим Блинов/РИА Новости

Депутат Госдумы Николай Новичков (Справедливая Россия — За правду) в интервью порталу «Абзац» призвал либо переработать, либо отменить пенсионную реформу в России.

Парламентарий признал, что его предложение является радикальным, но он считает, что оно идеально подходит для года 80-летия Победы.

«Если для всей страны это пока кажется сложным или преждевременным, то можно начать с регионов Дальнего Востока и Арктики», — заявил депутат.

Новичков считает, что России пора возвращаться к «нормальному» пенсионному возрасту, поскольку в настоящее время экономика страны позволяет это сделать.

В начале января член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что вернуть прежний пенсионный возраст в Россию, который был до реформы 2018 года, невозможно, и в ближайшее годы для этого нет предпосылок. Она напомнила, что еще идет переходный период пенсионной реформы, рассчитанный до 2028 года. По ее мнению, поэтому прерывать то, что давно сбалансировано и просчитано в бюджете, будет сложно.

Ранее в Союзе пенсионеров Подмосковья предложили снизить пенсионный возраст в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами