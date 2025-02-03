В Госдуме предложили отменить пенсионную реформу

Депутат Госдумы Николай Новичков (Справедливая Россия — За правду) в интервью порталу «Абзац» призвал либо переработать, либо отменить пенсионную реформу в России.

Парламентарий признал, что его предложение является радикальным, но он считает, что оно идеально подходит для года 80-летия Победы.

«Если для всей страны это пока кажется сложным или преждевременным, то можно начать с регионов Дальнего Востока и Арктики», — заявил депутат.

Новичков считает, что России пора возвращаться к «нормальному» пенсионному возрасту, поскольку в настоящее время экономика страны позволяет это сделать.

В начале января член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что вернуть прежний пенсионный возраст в Россию, который был до реформы 2018 года, невозможно, и в ближайшее годы для этого нет предпосылок. Она напомнила, что еще идет переходный период пенсионной реформы, рассчитанный до 2028 года. По ее мнению, поэтому прерывать то, что давно сбалансировано и просчитано в бюджете, будет сложно.

Ранее в Союзе пенсионеров Подмосковья предложили снизить пенсионный возраст в России.